Aqualudis à 1€ pendant la canicule Villefranche-de-Rouergue, 23 août 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

EPISODE DE CANICULE – L’entrée à Aqualudis sera exceptionnellement fixée à 1 € à compter du mercredi 23 août, et ce pour la durée de cet épisode de canicule vigilance rouge..

2023-08-23 fin : 2023-08-24 . 1 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



HEATWAVE EPISODE ? Admission to Aqualudis will exceptionally be set at 1 ? from Wednesday August 23, for the duration of the red heatwave.

OLA DE CALOR ? La entrada a Aqualudis se fijará excepcionalmente en 1? a partir del miércoles 23 de agosto, mientras dure esta ola de calor rojo.

HITZEWELLE ? Der Eintritt ins Aqualudis wird ab Mittwoch, dem 23. August, für die Dauer dieser Hitzewelle der Stufe Rot ausnahmsweise auf 1? festgesetzt.

Mise à jour le 2023-08-23 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME