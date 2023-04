Festival en Bastides – 23ème édition, 31 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Événement désormais incontournable dans le paysage culturel aveyronnais, le Festival en Bastides illuminera, cet été encore, les places, ruelles et jardins des Bastides de l’Ouest Aveyron..

2023-07-31 à ; fin : 2023-08-05 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The Festival en Bastides is now an unmissable event in the cultural landscape of Aveyron. Once again this summer, it will illuminate the squares, alleys and gardens of the Bastides of Western Aveyron.

El Festival en Bastides se ha convertido en una cita ineludible del paisaje cultural del Aveyron. Este verano, volverá a iluminar las plazas, callejuelas y jardines de las Bastidas del Aveyron Occidental.

Das Festival en Bastides ist aus der Kulturlandschaft des Aveyron nicht mehr wegzudenken und wird auch in diesem Sommer wieder die Plätze, Gassen und Gärten der Bastiden im Westen des Aveyron erleuchten.

