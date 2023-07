Visite ludique à La Bastide-l’Évêque Villefranche-de-Rouergue, 31 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Venez arpenter les ruelles de La Bastide-l’Évêque et découvrir en famille son histoire et son architecture lors d’une petite balade ludique et sensorielle..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Come and explore the narrow streets of La Bastide-l’Évêque and discover its history and architecture with your family on a fun, sensory stroll.

Pasee por las callejuelas de La Bastide-l’Évêque y descubra su historia y arquitectura con toda la familia en una visita lúdica y sensorial.

Durchstreifen Sie die Gassen von La Bastide-l’Évêque und entdecken Sie mit Ihrer Familie auf einem kleinen, spielerischen und sinnlichen Spaziergang die Geschichte und Architektur des Ortes.

Mise à jour le 2023-06-26 par Bastides du Rouergue