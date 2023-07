Concert – Polyphonies Corses – J.P Poletti et le Choeur de Sartène Villefranche-de-Rouergue, 19 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Venez les écouter le mercredi 19 juillet à 20h30 à la Collégiale Notre Dame !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Made up of 5 men, the group is constantly inventing new musical spaces in classical form, nourished by the past, but with contemporary inspiration. Come and hear them on Wednesday, July 19 at 8.30pm at the Collégiale Notre Dame!

Formado por 5 hombres, el grupo inventa constantemente nuevos espacios musicales de forma clásica, inspirados en el pasado pero con un toque contemporáneo. Venga a escucharlos el miércoles 19 de julio a las 20:30 en la Collégiale Notre Dame

Die aus fünf Männern bestehende Gruppe erfindet immer wieder neue musikalische Räume in klassischer Form, die von der Vergangenheit genährt werden, aber zeitgenössisch inspiriert sind. Hören Sie sie am Mittwoch, den 19. Juli um 20:30 Uhr in der Stiftskirche Notre Dame!

