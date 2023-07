Cet évènement est passé Karaoké au Restaurant Rôtisserie Chez Claude Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Karaoké au Restaurant Rôtisserie Chez Claude Villefranche-de-Rouergue, 8 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Soirée Karaoké, pizzas et burgers.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . . Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Karaoke night, pizza and burgers Noche de karaoke, pizza y hamburguesas Karaoke-Abend, Pizzas und Burger Mise à jour le 2023-07-01 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/