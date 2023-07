ANIMA à l’Atelier Blanc Villefranche-de-Rouergue, 1 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Réunis à travers les deux espaces d’exposition de l’Atelier blanc et du Moulin des arts de St-Rémy, Geoffrey Badel et Viriginie Cavalier nous font passer de l’autre côté du miroir de la réalité tangible..

2023-07-01 fin : 2023-09-03 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Geoffrey Badel and Viriginie Cavalier take us through the looking glass of tangible reality at the Atelier Blanc and Moulin des Arts de St-Rémy.

Geoffrey Badel y Viriginie Cavalier nos llevan a través del espejo de la realidad tangible en los dos espacios de exposición del Atelier Blanc y el Moulin des Arts de St-Rémy.

Vereint durch die beiden Ausstellungsräume des Atelier blanc und der Moulin des arts in St-Rémy, führen uns Geoffrey Badel und Viriginie Cavalier auf die andere Seite des Spiegels der greifbaren Realität.

