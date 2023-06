Découverte du village aveyronnais Villefranche-de-Rouergue, 22 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Venez découvrir des santons aveyronnais en plein été !.

2023-06-22 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Come and discover Aveyron santons in the middle of summer!

¡Venga a descubrir los santones de Aveyron en pleno verano!

Entdecken Sie Santons aus dem Aveyron mitten im Sommer!

Mise à jour le 2023-05-26 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME