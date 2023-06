Soirée Symphonique à la Collégiale de Villefranche Villefranche-de-Rouergue, 17 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Des concerts exceptionnels avec le grand retour de l’Orchestre !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Exceptional concerts with the great return of the Orchestra!

¡Conciertos excepcionales con el gran regreso de la Orquesta!

Außergewöhnliche Konzerte mit der großen Rückkehr des Orchesters!

