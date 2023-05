Ancêtres du Rouergue (Motos anciennes) Café resto Le Césarée, 3 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Les deux roues anciennes des Vieilles Chaines de Villefranche sont de sortie le premier week-end de Juin !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Café resto Le Césarée

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The old two wheels of the Vieilles Chaines de Villefranche are out the first weekend of June!

¡Los viejos amantes de las dos ruedas de las Vieilles Chaines de Villefranche salen el primer fin de semana de junio!

Die alten Zweiräder der Vieilles Chaines de Villefranche sind am ersten Juni-Wochenende unterwegs!

Mise à jour le 2023-05-03 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME