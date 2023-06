Café Lecture à la Médiathèque Villefranche-de-Rouergue, 3 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café littéraire le samedi 3 Juin au matin..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The Médiathèque de Villefranche invites you to a literary café on the morning of Saturday June 3.

La biblioteca multimedia de Villefranche le invita a un café literario el sábado 3 de junio por la mañana.

Die Mediathek von Villefranche lädt Sie am Samstag, den 3. Juni morgens zu einem kleinen Literaturcafé ein.

