Des-Unis, 25 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Des-Unis est un jeu de mots qui exprime à la fois l’union de plusieurs personnes et la séparation un moment où les groupes se forment et se déforment dans le plaisir de vivre échanger bouger. – Compagnie Bakhus.

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Des-Unis is a play on words that expresses at the same time the union of several people and the separation a moment where groups are formed and deformed in the pleasure of living exchange movement. – Bakhus Company

Des-Unis es un juego de palabras que expresa tanto la unión de varias personas como la separación, un momento en el que los grupos se forman y deforman en el placer de vivir, intercambiando movimientos. – Empresa Bakhus

Des-Unis ist ein Wortspiel, das sowohl die Vereinigung mehrerer Personen als auch die Trennung ausdrückt, ein Moment, in dem sich die Gruppen bilden und verformen, um sich in der Freude am Leben auszutauschen und zu bewegen. – Bakhus-Kompanie

