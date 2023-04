Saut en parachute tandem, 14 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Osez le grand saut ! Vivez de nouvelles sensations avec un saut en chute libre à plus de 3000m au dessus de Villefranche de Rouergue..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . 260 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Dare the big jump ! Experience new sensations with a free fall jump at more than 3000m above Villefranche de Rouergue.

¡Atrévete a saltar! Experimente nuevas sensaciones con un salto en caída libre a más de 3000 m sobre Villefranche de Rouergue.

Wagen Sie den großen Sprung! Erleben Sie neue Sensationen mit einem Sprung im freien Fall aus über 3000 m Höhe über Villefranche de Rouergue.

Mise à jour le 2022-12-15 par OT Villefranche-Najac