Marathon photographique « Les photos ont la parole » Salle voutée, 14 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Vous aimez la photographie, vous appréciez la convivialité : participez au marathon photo de Paroles Vives..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Salle voutée

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



You like photography, you appreciate conviviality: participate in the Paroles Vives photo marathon.

Le gusta la fotografía, aprecia la convivencia: participe en el maratón fotográfico Paroles Vives.

Sie fotografieren gerne, Sie schätzen Geselligkeit: Nehmen Sie am Fotomarathon von Paroles Vives teil.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Villefranche-Najac