Le Travail, c’est la Santé ! Farce (?), 13 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue. Intentions pour une farce satirique… – Compagnie du Désordre.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . 8 EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Intentions for a satirical farce? – Company of the Disorder ¿Intenciones para una farsa satírica? – Compagnie du Désordre Absichten für eine satirische Farce? – Compagnie du Désordre Mise à jour le 2023-01-13 par OT Villefranche-Najac

