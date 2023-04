Atelier Histoire et Patrimoine, 13 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue.

La société des Amis de Villefranche et du bas Rouergue vous propose : Le contexte politique et social local entre juin 1940 et la Révolte des Croates par Claude Loupias..

2023-05-13

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The Society of Friends of Villefranche and Lower Rouergue proposes: The local political and social context between June 1940 and the Croatian Revolt by Claude Loupias.

La Sociedad de Amigos de Villefranche y del Bajo Rouergue propone: El contexto político y social local entre junio de 1940 y la revuelta croata de Claude Loupias.

Die Gesellschaft der Freunde von Villefranche und des unteren Rouergue bietet Ihnen: Der lokale politische und soziale Kontext zwischen Juni 1940 und dem Kroatenaufstand von Claude Loupias.

