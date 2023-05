Vernissage Mc Grath peintures et Monotypes, 8 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Mike Mc Grath vous convie à son vernissage de peintures et autres monotypes le lundi 8 Mai férié entre heure du thé et apéro buffet..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Mike Mc Grath invites you to his vernissage of paintings and other monotypes on Monday, May 8, between tea time and an aperitif buffet.

Mike Mc Grath le invita a su vernissage de pinturas y otros monotipos el lunes 8 de mayo, que es festivo, entre la hora del té y el aperitivo buffet.

Mike Mc Grath lädt Sie zu seiner Vernissage von Gemälden und anderen Monotypien am Feiertagsmontag, dem 8. Mai, zwischen Teestunde und Aperitifbuffet ein.

