Soirée Concert 34 rue Alibert, 7 mai 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Avec Yallaah (punk hardcore) et Seumo 31 (impro drône) à 19h. Concerts et petite restauration à prix libre..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

34 rue Alibert

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



With Yallaah (hardcore punk) and Seumo 31 (drone improv) at 7pm. Concerts and small food at free price.

Con Yallaah (hardcore punk) y Seumo 31 (drone improv) a las 19.00 h. Conciertos y comida a precio libre.

Mit Yallaah (Hardcore-Punk) und Seumo 31 (Impro-Drone) um 19 Uhr. Konzerte und kleine Snacks zu freien Preisen.

