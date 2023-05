Soiré’e pizza, 5 mai 2023, .

Quelle musique écoutent les jeunes ? Et quelle musique écoutaient leurs parents à leur âge ? Une soirée conviviale pour partager des instants musique autour de pizzas..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



What music do young people listen to? And what music did their parents listen to at their age? A friendly evening to share music moments around pizzas.

¿Qué música escuchan los jóvenes? ¿Y qué música escuchaban sus padres a su edad? Una velada de convivencia para compartir momentos musicales en torno a pizzas.

Welche Musik hören junge Menschen? Und welche Musik haben ihre Eltern in ihrem Alter gehört? Ein geselliger Abend, an dem Sie bei Pizza Musik erleben können.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Villefranche-Najac