44e Randonnée en Rouergue Maison des sociétés, 30 avril 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Une journée conviviale organisée pour tous les amateurs de cyclotourisme. Venez découvrir les routes du Rouergue et du Ségala..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Maison des sociétés

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A convivial day organized for all the amateurs of bicycle touring. Come and discover the roads of Rouergue and Ségala.

Una jornada amistosa organizada para todos los aficionados al ciclismo. Venga a descubrir las carreteras de Rouergue y Ségala.

Ein geselliger Tag, der für alle Liebhaber des Fahrradtourismus organisiert wird. Kommen Sie und entdecken Sie die Straßen von Rouergue und Ségala.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Villefranche-Najac