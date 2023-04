Conférence USP « Poutine : la passé russe comme horizon » Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Conférence USP « Poutine : la passé russe comme horizon », 18 avril 2023, Villefranche-de-Rouergue. Conférence de Sabine Dullin.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 . 2 EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Conference by Sabine Dullin Conferencia de Sabine Dullin Vortrag von Sabine Dullin Mise à jour le 2023-03-15 par OT Villefranche-Najac

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/

Conférence USP « Poutine : la passé russe comme horizon » 2023-04-18 was last modified: by Conférence USP « Poutine : la passé russe comme horizon » 18 avril 2023 Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron