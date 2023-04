Racine de 3, 15 avril 2023, Villefranche-de-Rouergue.

3 personnages, Paname, Mimosa et Croupier dans un dialogue poétique, ponctué de doutes, d’interrogations vont poser la question existentielle : où allons-nous dans un monde où les changements sont de plus en plus rapide ? – Cie Théâtre du Détour.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . 8 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



3 characters, Paname, Mimosa and Croupier in a poetic dialogue, punctuated by doubts and questions will ask the existential question: where are we going in a world where changes are more and more rapid? – Théâtre du Détour Company

3 personajes, Paname, Mimosa y Croupier, en un diálogo poético, salpicado de dudas y preguntas, se plantearán la cuestión existencial: ¿hacia dónde vamos en un mundo donde los cambios son cada vez más rápidos? – Cie Théâtre du Détour

3 Figuren, Paname, Mimosa und Croupier, stellen in einem poetischen Dialog, der von Zweifeln und Fragen durchsetzt ist, die existentielle Frage: Wohin gehen wir in einer Welt, in der sich die Veränderungen immer schneller vollziehen? – Cie Théâtre du Détour

