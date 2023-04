Petit marché de Villefranche, le dimanche matin, 1 janvier 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Rendez-vous sur la Place de la République pour le petit marché hebdomadaire du Dimanche matin !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



See you on the Place de la République for the small weekly Sunday morning market!

Nos vemos en la Place de la République para el mercado semanal del domingo por la mañana

Treffpunkt auf dem Place de la République für den kleinen Wochenmarkt am Sonntagmorgen!

Mise à jour le 2023-01-13 par OT Villefranche-Najac