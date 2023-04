Grand marché de Villefranche, le jeudi matin, 1 janvier 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Le jeudi matin, on entend la langue d’oc qui résonne dans les rues de la bastide, la place Notre Dame est pleine de couleurs, et de saveurs….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



On Thursday mornings, you can hear the langue d’oc echoing through the streets of the bastide, the Place Notre Dame is full of colours and flavours…

Los jueves por la mañana, se oye el eco de la langue d’oc por las calles de la bastida, la plaza de Notre Dame se llena de color y sabor…

Am Donnerstagmorgen hört man die Sprache des Oc durch die Straßen der Bastide hallen, der Place Notre Dame ist voller Farben und Geschmäcker…

Mise à jour le 2023-01-02 par OT Villefranche-Najac