Course caritative La Villefranchoise Villefranche-de-Rouergue, dimanche 13 octobre 2024.

Course caritative La Villefranchoise Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13

fin : 2024-10-13

Courrez et pédalez dans le cadre d’octobre rose ! Au profit de la lutte contre le cancer du sein.

8h00 9h00 Rando VTT & Vélo route

9h00 Randonnées 6 et 13 km

10h00 courses 6 et 13 km

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie sports.feminin12@orange.fr



