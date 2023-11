Réveillon de la St Sylvestre Villefranche-de-Panat, 31 décembre 2023, Villefranche-de-Panat.

Villefranche-de-Panat,Aveyron

Salle des fêtes. Réveillon de la St Sylvestre (menu de fête 75€) Soirée festive et disco animée par Laurent Gineste. Organisé par La Panatoise ur réservation uniquement avant le 17 décembre (places limitées) 05 65 62 02 63.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 75 EUR.

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



Salle des fêtes. New Year’s Eve (party menu 75?) Festive disco evening hosted by Laurent Gineste. Organized by La Panatoise ur reservation only before December 17 (places limited) 05 65 62 02 63

Sala de fiestas. Nochevieja (menú festivo 75?) Noche de discoteca festiva presentada por Laurent Gineste. Organizado por La Panatoise, sólo con reserva previa antes del 17 de diciembre (plazas limitadas) 05 65 62 02 63

Saal der Festlichkeiten. Silvesterabend (Festmenü 75?) Festlicher Abend mit Disco, moderiert von Laurent Gineste. Organisiert von La Panatoise ur Reservierung nur bis zum 17. Dezember (begrenzte Plätze) 05 65 62 02 63

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU