QUINE DES POMPIERS Villefranche-de-Panat, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Panat.

Villefranche-de-Panat,Aveyron

Les pompiers de Villefranche de Panat vous attendent nombreux pour leur quine annuel à la salle des fêtes de Villefranche de Panat . Nombreux lots de valeurs mis en jeu . Infos : 05 65 46 46 53..

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



The Villefranche de Panat firefighters look forward to seeing you at their annual quine at the Salle des Fêtes in Villefranche de Panat. Lots of valuable prizes up for grabs. Info: 05 65 46 46 53.

El cuerpo de bomberos de Villefranche de Panat le espera en su quine anual en la Salle des Fêtes de Villefranche de Panat. Se sortearán numerosos y valiosos premios. Información: 05 65 46 46 53.

Die Feuerwehr von Villefranche de Panat erwartet Sie zahlreich zu ihrem jährlichen Quine im Festsaal von Villefranche de Panat. Zahlreiche wertvolle Preise werden verlost. Infos: 05 65 46 46 53.

