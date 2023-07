YALOER soirées d’été Villefranche-de-Panat, 1 juillet 2023, Villefranche-de-Panat.

Villefranche-de-Panat,Aveyron

LES SOIREES DE JUILLET & AOUT: Lundis: grillades en musique/ mercredis: Karaoké/ Vendredis: Moules-frites/ Samedis: Pizzas. 05 65 61 08 75 ou 06 12 22 28 75 (Village Vacances Yaloer).

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



EVENINGS IN JULY & AUGUST: Mondays: Grills with music/ Wednesdays: Karaoke/ Fridays: Mussels and chips/ Saturdays: Pizzas. 05 65 61 08 75 or 06 12 22 28 75 (Village Vacances Yaloer)

NOCHES DE JULIO Y AGOSTO: Lunes: Parrilladas con música/ Miércoles: Karaoke/ Viernes: Mejillones con patatas fritas/ Sábados: Pizzas. 05 65 61 08 75 o 06 12 22 28 75 (Village Vacances Yaloer)

ABENDE IM JULI & AUGUST: Montags: Grillen mit Musik/ Mittwochs: Karaoke/ Freitags: Muscheln mit Pommes frites/ Samstags: Pizzas. 05 65 61 08 75 oder 06 12 22 28 75 (Feriendorf Yaloer)

