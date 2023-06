CINE- DEBAT : JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Villefranche-de-Panat, 19 juin 2023, Villefranche-de-Panat.

Villefranche-de-Panat,Aveyron

Après Pupilles, Jeanne Herry revient avec un film sensible et humain sur la justice de réparation. Séance suivie d’un échange avec l’ADAVEM12 sur les dispositifs d’aide aux victimes et de médiation sur le département de l’Aveyron..

2023-06-19 à ; fin : 2023-06-19 . EUR.

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



After Pupilles, Jeanne Herry returns with a sensitive and humane film about restorative justice. Screening followed by a discussion with ADAVEM12 on victim support and mediation services in Aveyron.

Tras Pupilles, Jeanne Herry vuelve con una película sensible y humana sobre la justicia y la reparación. Proyección seguida de un debate con ADAVEM12 sobre los servicios de apoyo a las víctimas y de mediación en Aveyron.

Nach Pupilles kehrt Jeanne Herry mit einem sensiblen und menschlichen Film über die Justiz der Wiedergutmachung zurück. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Austausch mit der ADAVEM12 über die Opferhilfe- und Mediationssysteme im Departement Aveyron statt.

