CAUSERIE artistique et gourmande « Toulouse Lautrec », 25 avril 2023, Villefranche-de-Panat.

18h30 Résidence des chênes: Causerie artistique et gourmande proposée par J-B Pisano: Toulouse-Lautrec, « L’homme qui aimait les femmes »: être humain doté d’une incroyable capacité à ressentir les choses comme les gens. Entrée libre ouvert à tous..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



6:30 pm Residence des chênes: Artistic and gourmet talk proposed by J-B Pisano: Toulouse-Lautrec, « The man who loved women »: a human being endowed with an incredible capacity to feel things as well as people. Free admission open to all.

18.30 h Residence des chênes: Coloquio artístico y gastronómico a cargo de J-B Pisano: Toulouse-Lautrec, « El hombre que amaba a las mujeres »: un ser humano con una increíble capacidad para sentir tanto las cosas como las personas. Entrada libre y gratuita.

18.30 Uhr Résidence des chênes: Kunst- und Gourmetgespräch von J-B Pisano: Toulouse-Lautrec, « L’homme qui aimait les femmes »: Ein Mensch mit einer unglaublichen Fähigkeit, Dinge wie Menschen zu empfinden. Freier Eintritt für alle.

Mise à jour le 2023-03-29 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU