CINEMA : NENEH SUPERSTAR, 24 avril 2023, Villefranche-de-Panat.

20h30 (salle multimedias) Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Dans le cadre de l’opération « La Danse dans tous ses états ». 5€/4€. 05 65 46 46 53..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 . EUR.

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



8:30 p.m. (multimedia room) Born to dance, Neneh is a 12-year-old black girl who has just entered the Paris Opera ballet school. As part of the operation « La Danse dans tous ses états ». 5?/4?. 05 65 46 46 53.

20.30 h (sala multimedia) Nacida para bailar, Neneh es una niña negra de 12 años que acaba de ingresar en la Escuela de Ballet de la Ópera de París. En el marco de la operación « La Danse dans tous ses états ». 5?/4?. 05 65 46 46 53.

20:30 Uhr (Multimediaraum) Neneh ist ein 12-jähriges schwarzes Mädchen, das zum Tanzen geboren wurde und gerade in die Ballettschule der Pariser Oper aufgenommen wurde. Im Rahmen der Aktion « La Danse dans tous ses états » (Der Tanz in allen seinen Zuständen). 5?/4?. 05 65 46 46 53.

