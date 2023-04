Fête du jeu, 22 avril 2023, Villefranche-de-Panat.

7ème édition de la Fête du jeu! Au programme, jeux en bois et valises escape game avec Fêtes vos jeux, jeux coopératifs avec l’association Envie Enjeux, atelier pilotage de drone,divers simulateurs.. .05 65 46 46 53..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . 3 EUR.

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



7th edition of the Game Festival! On the program, wooden games and escape game suitcases with Fêtes vos jeux, cooperative games with the association Envie Enjeux, drone piloting workshop, various simulators…05 65 46 46 53.

¡7ª edición de la Fête du jeu! En el programa, juegos de madera y maletas de juegos de escape con Fêtes vos jeux, juegos cooperativos con la asociación Envie Enjeux, taller de pilotaje de drones, simuladores varios…05 65 46 46 53.

7. Ausgabe der Fête du jeu! Auf dem Programm stehen Holzspiele und Escape Games mit Fêtes vos jeux, kooperative Spiele mit dem Verein Envie Enjeux, ein Workshop zur Steuerung von Drohnen und verschiedene Simulatoren… 05 65 46 46 53.

