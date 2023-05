Eté actif : trottinette électrique Lac de Gurson, 19 août 2023, Villefranche-de-Lonchat.

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert aux personnes à partir de 12 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées obligatoires.

3 horaires au choix : 15h, 16h, 17h.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano , 01 Rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement le jour J sur place..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 17:00:00. EUR.

Lac de Gurson

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ride will start with a briefing and an initiation to the driving of the all-terrain electric scooter. Open to people from 12 years old. 8 people maximum. Closed shoes required.

3 schedules to choose from: 3pm, 4pm, 5pm.

Reservation required at the Bergerac Tourist Office (Quai Cyrano, 01 Rue des Récollets), at the reception or by phone.

Payment on the day of the tour.

El paseo comenzará con un briefing y una iniciación a la conducción del scooter eléctrico todo terreno. Abierto a mayores de 12 años. Máximo 8 personas. Se requiere calzado cerrado.

3 horarios a elegir: 15h, 16h, 17h.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 01 Rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago el mismo día.

Die Fahrt beginnt mit einem Briefing und einer Einweisung in das Fahren mit dem geländegängigen Elektroroller, sodass Sie nur noch Spaß haben müssen. Geeignet für Personen ab 12 Jahren. Maximal 8 Personen. Geschlossene Schuhe erforderlich.

3 Uhrzeiten zur Auswahl: 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr.

Reservierung erforderlich beim Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano , 01 Rue des Récollets), am Empfang oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

