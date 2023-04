Eté actif : yoga paddle Lac de Gurson, 15 août 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Découvrez le yoga paddle : cette activité consiste à pratiquer le yoga sur la planche de stand-up paddle au milieu du plan d’eau dédié. Encadrement par un professionnel diplômé. 10 personnes maximum par groupe. Séances de 30 minutes.

ACCESSIBLE AUX ADULTES UNIQUEMENT.

OBLIGATION DE SAVOIR NAGER

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano , 01 Rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement le jour J sur place..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 17:30:00. EUR.

Lac de Gurson

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover yoga paddle: this activity consists in practicing yoga on the stand-up paddle board in the middle of the dedicated water area. Supervision by a qualified professional. maximum 10 people per group. Sessions of 30 minutes.

ACCESSIBLE TO ADULTS ONLY.

OBLIGATION TO KNOW HOW TO SWIM

Reservations are required at the Bergerac Tourist Office (Quai Cyrano, 01 Rue des Récollets), at the reception desk or by phone.

Payment on the day of the event.

Descubre el yoga paddle: esta actividad consiste en practicar yoga sobre la tabla de stand-up paddle en medio de la zona acuática dedicada a ello. Supervisión por un profesional cualificado. máximo 10 personas por grupo. Sesiones de 30 minutos.

ACCESIBLE SÓLO A ADULTOS.

HAY QUE SABER NADAR

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 01 Rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago el día del evento.

Entdecken Sie Yoga Paddle: Bei dieser Aktivität üben Sie Yoga auf dem Stand-up-Paddle-Brett inmitten der dafür vorgesehenen Wasserfläche. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. maximal 10 Personen pro Gruppe. 30-minütige Sitzungen.

NUR FÜR ERWACHSENE ZUGÄNGLICH.

SCHWIMMKENNTNISSE ERFORDERLICH

Reservierung erforderlich beim Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano , 01 Rue des Récollets), am Empfang oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides