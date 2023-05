J’apprends à nager Lac de Gurson, 10 juillet 2023, Villefranche-de-Lonchat.

L’objectif du plan « j’apprends à nager (JAAN) », opération citoyenne par excellence, est de permettre aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. Celles-ci se traduisent par l’obtention du test « Sauv’nage » de l’école de Natation Française.

Ce dispositif est déployé durant l’été sur les bases départementales par le Conseil Départemental en partenariat avec le Comité Départemental de Natation et le club support « ACAP »

Inscription et présence obligatoire à tous les cours.

Programme complet ci dessous..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Lac de Gurson Plan d’eau de Gurson

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The objective of the « I learn to swim » plan, a citizen operation par excellence, is to allow children to acquire the necessary skills to evolve in the water in complete safety. These skills result in obtaining the « Sauv’nage » test from the French swimming school.

This device is deployed during the summer on the departmental bases by the Departmental Council in partnership with the Departmental Committee of Swimming and the support club « ACAP »

Registration and attendance are mandatory for all courses.

Complete program below.

El objetivo del plan « Aprendo a nadar », operación cívica por excelencia, es que los niños adquieran las competencias necesarias para moverse en el agua con total seguridad. Estas habilidades se traducen en la obtención del examen « Sauv’nage » de la escuela francesa de natación.

Este dispositivo es desplegado durante el verano en las bases departamentales por el Consejo Departamental en colaboración con el Comité Departamental de Natación y el club de apoyo « ACAP »

La inscripción y la asistencia son obligatorias en todos los cursos.

Programa completo a continuación.

Ziel des Plans « Ich lerne schwimmen (JAAN) » ist es, Kindern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um sich sicher im Wasser bewegen zu können. Diese Kompetenzen werden durch den Erwerb des Tests « Sauv’nage » der französischen Schwimmschule vermittelt.

Diese Maßnahme wird während des Sommers auf den Stützpunkten des Departements vom Departementsrat in Partnerschaft mit dem Comité Départemental de Natation und dem Trägerverein « ACAP » durchgeführt

Anmeldung und Anwesenheitspflicht in allen Kursen.

Das vollständige Programm finden Sie unten.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides