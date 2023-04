Marché gourmand nocturne Place de la mairie, 30 juin 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Marché gourmand avec animation musicale a lieu sur la place de la mairie. Ce marché est organisé par l’association La Goulue.

Au programme chaque semaine :

30/06 : DJ Julien

7/07 : Mélody

14/07 : Fly in Pop

21/07 : Christophe ROBERT

28/07 : Christophe Eygreteau

4/08 : Thomasson

11/08 : Kevin Rouzier

18/08 : Bandas les Lézard Lussacais

25/08 : DJ Gérard

1/09 : DJ Julien.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 23:00:00. .

Place de la mairie

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market with musical entertainment takes place on the town hall square. This market is organized by the association La Goulue.

On the program each week :

30/06 : DJ Julien

7/07 : Mélody

14/07 : Fly in Pop

21/07 : Christophe ROBERT

28/07 : Christophe Eygreteau

4/08 : Thomasson

11/08 : Kevin Rouzier

18/08 : Bandas les Lézard Lussacais

25/08 : DJ Gérard

1/09 : DJ Julien

En la plaza del ayuntamiento se celebra un mercado gastronómico con animación musical. Este mercado está organizado por la asociación La Goulue.

En el programa de cada semana:

30/06: DJ Julien

7/07: Mélody

14/07: Fly in Pop

21/07: Christophe ROBERT

28/07: Christophe Eygreteau

4/08: Thomasson

11/08: Kevin Rouzier

18/08: Bandas les Lézard Lussacais

25/08: DJ Gérard

1/09 : DJ Julien

Gourmetmarkt mit musikalischer Unterhaltung findet auf dem Rathausplatz statt. Dieser Markt wird von der Vereinigung La Goulue organisiert.

Auf dem Programm stehen jede Woche :

30/06: DJ Julien

7/07: Mélody

14/07: Fly in Pop

21/07: Christophe ROBERT

28/07: Christophe Eygreteau

4/08: Thomasson

11/08: Kevin Rouzier

18/08 : Bandas les Lézard Lussacais

25/08 : DJ Gérard

1/09: DJ Julien

Mise à jour le 2023-04-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides