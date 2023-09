DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) – DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES Villefort, 11 juin 2024, Villefort.

Villefort,Lozère

Un casque sur les oreilles pour bien entendre les instructions, laisse-toi guider par les danseurs. David Rolland et Elise Lerat te proposent de les suivre dans ce parcours dansé, qui met en mouvement leur réflexion sur les discriminations et la peur….

With headphones on to hear the instructions clearly, let the dancers guide you. David Rolland and Elise Lerat invite you to follow them on a dance journey that sets in motion their reflections on discrimination and fear…

Con los auriculares puestos para escuchar claramente las instrucciones, déjese guiar por los bailarines. David Rolland y Elise Lerat le invitan a seguirles en un viaje de danza que pone en marcha sus reflexiones sobre la discriminación y el miedo….

Mit Kopfhörern auf den Ohren, um die Anweisungen gut zu verstehen, lass dich von den Tänzern führen. David Rolland und Elise Lerat laden dich ein, ihnen auf diesem getanzten Parcours zu folgen, der ihre Überlegungen zu Diskriminierung und Angst in Bewegung setzt…

