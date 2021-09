Villefort Village Lozère, Villefort Villefort : La machine à remonter le temps Village Villefort Catégories d’évènement: Lozère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Venez donc découvrir “La machine à remonter le temps” à Villefort. Suivez le docteur Alice Kern, une scientifique qui fait des expériences spatio-temporelles. Elle a mis au point un procédé pour voyager dans le temps, mais ne sait pas le régler. Elle ne sait jamais à quelle époque elle va arriver. Elle a décidé de le tester à l’endroit qu’elle connaît le mieux, la ville où elle a passé son enfance : Villefort. N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T17:00:00

