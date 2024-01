MARCHÉ DE NOËL pré de la foire Villefort, dimanche 15 décembre 2024.

MARCHÉ DE NOËL pré de la foire Villefort Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-15 09:00:00

fin : 2024-12-15 17:00:00

La mairie de Villefort organise le marché couvert de noël de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente et Oustaou. Au programme marché, artisanat, idées cadeaux, vin et marrons chaud, soupe de la Peyroulade.

Programme complet à venir…

pré de la foire Salle polyvalente et Oustaou

Villefort 48800 Lozère Occitanie



L’événement MARCHÉ DE NOËL Villefort a été mis à jour le 2024-01-19 par 48 – OT Mont Lozère