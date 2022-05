Biennale de Cirque CAPI 2022 Le Vellein, scènes de la CAPI Villefontaine Catégories d’évènement: Isère

Biennale de Cirque CAPI 2022 Le Vellein, scènes de la CAPI, 30 mai 2022 00:00, Villefontaine. 31 mai – 12 juin Sur place https://levellein.capi-agglo.fr/ Voltigeurs, jongleurs, acrobates, funambules, magiciens… vingt compagnies pour une cinquantaine de représentations sur les 22 communes de la CAPI du 31 mai au 12 juin 2022 ! La 7ème Biennale de Cirque CAPI, portée par Le Vellein, scènes de la CAPI se tiendra du 31 mai au 12 juin 2022.

Voltigeurs, jongleurs, acrobates, funambules, magiciens… vingt compagnies pour une cinquantaine de représentations !

Avec tous les jours des spectacles gratuits et en extérieur sur les 22 communes de la CAPI. Et un bouquet final le week-end des 10, 11 et 12 juin sur le site du Vellein à Villefontaine avec des spectacles en extérieur ou en salle, des ateliers de pratique circassienne pour petits et grands, une fanfare survitaminée, une hôtesse d’accueil légèrement allumée, des espaces dédiés aux familles, des foodtrucks, des chaises longues et surtout, de la bonne humeur ! Ouverture de la billetterie le mardi 10 mai ! Le Vellein, scènes de la CAPI Avenue du Driève 38090 Villefontaine Isère mardi 31 mai – 00h00 à 23h59

