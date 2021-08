Villefavard Ferme de Villefavard Haute-Vienne, Villefavard Villefavard, une utopie en Limousin Ferme de Villefavard Villefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ferme de Villefavard

### Venez découvrir ces lieux d’autrefois dont l’histoire s’écrit toujours aujourd’hui. La ferme, bien sûr, mais aussi le temple protestant, l’église catholique ou encore la villa La Solitude, résidence d’été de style suisse au cœur du Haut-Limousin et ancienne demeure du fondateur de la ferme, seront exceptionnellement ouverts au public.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Venez découvrir ces lieux d'autrefois dont l'histoire s'écrit toujours aujourd'hui.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

