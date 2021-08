Villefavard Ferme de Villefavard Haute-Vienne, Villefavard Villefavard, un village protestant en Limousin Ferme de Villefavard Villefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Villefavard

Villefavard, un village protestant en Limousin Ferme de Villefavard, 18 septembre 2021, Villefavard. Villefavard, un village protestant en Limousin

Ferme de Villefavard, le samedi 18 septembre à 16:00 Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv dans la cour de la ferme.

Michaël Thoury, historien dorachon, nous ouvre les portes de l’église catholique et du temple protestant de Villefavard et nous raconte la tumultueuse histoire religieuse du village. Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard Villefavard La Tronchère Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:50:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Villefavard Autres Lieu Ferme de Villefavard Adresse 2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard Ville Villefavard lieuville Ferme de Villefavard Villefavard