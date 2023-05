Concert « Fanny Mendelssohn, Piotr Ilitch Tchaïkovski et & Dimitri Chostakovitch », 13 mai 2023, Villefavard.

Dans le cadre du Festival Chambre de Printemps.

Par le Quatuor Métamorphoses.

Fanny Hensel-Mendelssohn est l’une de plus célèbres compositrices du XIXe siècle même si sa condition de jeune femme de milieu aisé lui interdisait une carrière de musicienne professionnelle, elle composa près de 450 œuvres dont son Quatuor à cordes considéré comme une des références du genre. Le Quatuor Métamorphoses met en regard ce chef-d’œuvre avec l’émouvant Quatuor n°3 de Tchaïkovski.

Programme :

Fanny Hensel Mendelssohn, Quauor à cordes en Mib Majeur (1834)

Dimitri Chostakovitch, Quatuor n°1 op. 49 (1938)

Piotr Illitch Tchaïkovski, Quatuor en Mib mineur op. 30.

Samedi 2023-05-13 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Chambre de Printemps Festival.

By the Metamorphoses Quartet.

Fanny Hensel-Mendelssohn is one of the most famous composers of the 19th century, even if her condition as a young woman from a well-to-do background prevented her from becoming a professional musician. She composed nearly 450 works, including her String Quartet, which is considered one of the references of the genre. The Metamorphoses Quartet compares this masterpiece with Tchaikovsky’s moving Quartet No. 3.

Program :

Fanny Hensel Mendelssohn, String Quartet in E major (1834)

Dmitri Shostakovich, Quartet No. 1 op. 49 (1938)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Quartet in E minor op. 30

En el marco del Festival Chambre de Printemps.

A cargo del Cuarteto Metamorphoses.

Fanny Hensel-Mendelssohn es una de las compositoras más famosas del siglo XIX, a pesar de que su condición de joven de extracción acomodada le impidió convertirse en músico profesional. Compuso cerca de 450 obras, entre ellas su Cuarteto de cuerda, considerado una de las referencias del género. El Cuarteto Metamorfosis contrapone esta obra maestra al conmovedor Cuarteto nº 3 de Chaikovski.

Programa :

Fanny Hensel Mendelssohn, Cuarteto de cuerda en mi bemol mayor (1834)

Dmitri Shostakovich, Cuarteto nº 1 op. 49 (1938)

Piotr Ilich Chaikovski, Cuarteto en mi menor op. 30

Im Rahmen des Festivals Chambre de Printemps.

Von dem Quatuor Métamorphoses.

Fanny Hensel-Mendelssohn ist eine der berühmtesten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts, auch wenn ihr als junge Frau aus wohlhabenden Verhältnissen eine Karriere als professionelle Musikerin verwehrt blieb. Sie komponierte fast 450 Werke, darunter ihr Streichquartett, das als eines der Referenzwerke des Genres gilt. Das Quatuor Métamorphoses stellt diesem Meisterwerk das bewegende Quartett Nr. 3 von Tschaikowsky gegenüber.

Programm :

Fanny Hensel Mendelssohn, Streichquartett in Eb-Dur (1834)

Dimitri Schostakowitsch, Quartett Nr. 1 op. 49 (1938)

Pjotr Illjitsch Tschaikowsky, Quartett in Eb-Moll op. 30

