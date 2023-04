Balade ornithologique et musicale, 23 avril 2023, Villefavard.

Dans le cadre du Festival Chambre de Printemps.

Avec le TRIO MUSICA HUMANA et la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO).

C’est le printemps et le chant des oiseaux résonne dans nos prairies et nos bois ! Notre guide nous fera découvrir cette multitude de ramages et de plumages. Quant aux chanteurs du Trio Musica Humana, ils tenteront de rivaliser avec cette armée sonore printanière pour notre plus grand plaisir..

Dimanche 2023-04-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 . .

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Chambre de Printemps Festival.

With the TRIO MUSICA HUMANA and the LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO).

It is spring and the song of the birds resounds in our meadows and our woods! Our guide will make us discover this multitude of antlers and plumage. As for the singers of the Trio Musica Humana, they will try to compete with this spring army of sound for our greatest pleasure.

En el marco del Festival Chambre de Printemps.

Con el TRIO MUSICA HUMANA y la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO).

Es primavera y el canto de los pájaros resuena en nuestros prados y bosques Nuestro guía nos ayudará a descubrir esta multitud de cornamentas y plumajes. En cuanto a los cantantes del Trío Musica Humana, intentarán competir con este ejército sonoro primaveral para nuestro mayor placer.

Im Rahmen des Festivals Chambre de Printemps.

Mit dem TRIO MUSICA HUMANA und der LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO).

Es ist Frühling und der Gesang der Vögel ertönt auf unseren Wiesen und in unseren Wäldern! Unser Reiseführer wird uns diese Vielfalt an Geweihen und Federn zeigen. Die Sänger des Trios Musica Humana werden versuchen, mit dieser frühlingshaften Klangarmee zu unserem größten Vergnügen zu konkurrieren.

Mise à jour le 2023-03-13 par OT du Haut Limousin