Villefavard Ferme de villefavard en Limousin Haute-Vienne, Villefavard Le Coq Maurice – Opéra de campagne / Les Apaches Ferme de villefavard en Limousin Villefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Villefavard

Le Coq Maurice – Opéra de campagne / Les Apaches Ferme de villefavard en Limousin, 11 juillet 2021 18:00-11 juillet 2021 21:30, Villefavard. 11 – 15 juillet Réservations : Ferme de Villefavard, Festival Réveillons-nous !, Festival Musiques au Pays de Pierre Loti https://www.fermedevillefavard.com/events/opera-a-la-ferme/, http://www.operalimoges.fr/fr/le-coq-maurice#decouverte, https://billetterie.omdm.fr/le-coq-maurice-les-apaches-concert-concert-la-barre-de-monts-13-juillet-2021-css5-oceancdccss5-pg101-ri7974127.html, https://www.festival-mppl.com/reserver-des-places Opéra de plein air sur le Coq Maurice, condamné pour avoir trop chanté et trop tôt ! LE COQ MAURICE – OPÉRA DE CAMPAGNE Après le succès en 2018 de la création du double opéra, Manga-Café / Trouble in Tahiti, l’Ensemble Les Apaches dirigés par Julien Masmondet et la compagnie ArtemOise partent «en campagne» avec une nouvelle création : Le Coq Maurice ! Ce projet est conçu en hommage à une célèbre histoire dont Saint Pierre d’Oléron a été le théâtre. Dans cet opéra de campagne de Pascal Zavaro pour 7 musiciens et 3 chanteurs, mis en scène par Catherine Dune, le cadre est rural, l’amour inattendu, le ton franchement loufoque, et les thèmes, très actuels, sont moins anodins qu’il n’y paraît. On y verra la rencontre du «rap-animalier», du Roman de Renart, des fables de La Fontaine, avec des clins d’œil à la commedia dell’arte, aux baladins du Moyen-âge… Voilà enfin cet opéra pour tous, qui retrace les aventures juridiques et amoureuses d’un symbole français qui lutte pour sa liberté de… chanter ! Cet opéra est librement inspiré de l’histoire vraie du Coq Maurice et de sa propriétaire Corinne Fesseau. Représentations – 11 juillet 2021 – 18h – Ferme de Villefavard – Villefavard (87)

– 13 juillet 2021 – 6h du matin – Festival Réveillons-nous ! – La Barre-de-Monts (85)

– 14 juillet 2021 – 20h30 – Parc du Château de Bonnemie – Saint-Pierre d’Oléron (17)

– 15 juillet 2021 – 20h30 – Citadelle – Jardin du Roi – Le Château d’Oléron (17) Avec

Les Apaches ! Julien Masmondet Direction musicale

Pascal Zavaro Composition et livret

Catherine Dune Mise en scène Christianne Bélanger Mezzo-soprano

Anas Seguin Baryton

Thibault de Damas Baryton-basse Production : Nouvelle Société des Apaches Co-production : Opéra de Limoges – scène conventionnée d’intérêt national / Art et création pour l’Art lyrique dans le cadre de l’opération Opéra à la Ferme juin 2021 ; ArtemOise ; Festival Musiques au Pays de Pierre Loti. Ferme de villefavard en Limousin 87190 Villefavard 87190 Villefavard Haute-Vienne dimanche 11 juillet – 18h00 à 19h00

mardi 13 juillet – 06h00 à 07h00

mercredi 14 juillet – 20h30 à 21h30

jeudi 15 juillet – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 18:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Villefavard Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme de villefavard en Limousin Adresse 87190 Villefavard Ville Villefavard lieuville Ferme de villefavard en Limousin Villefavard