Atelier façade pop’up à Villedômer Villedômer, 27 décembre 2023, Villedômer.

Villedômer,Indre-et-Loire

Après une visite de la ville à la découverte de son architecture et de ses principaux monuments, reproduis ses rues et façades à la manière d’un livre pop-up !

4€ par enfant, durée 2h, rdv devant la mairie..

Mercredi 2023-12-27 14:30:00 fin : 2023-12-27 16:30:00. 4 EUR.

Villedômer 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



After a tour of the city to discover its architecture and main monuments, reproduce its streets and facades like a pop-up book!

4? per child, duration 2h, rdv in front of the town hall.

Tras un recorrido por la ciudad para descubrir su arquitectura y sus principales monumentos, ¡reproduzca sus calles y fachadas al estilo de un libro pop-up!

4? por niño, duración 2 horas, punto de encuentro frente al ayuntamiento.

Nach einem Rundgang durch die Stadt, bei dem du die Architektur und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennengelernt hast, kannst du die Straßen und Fassaden der Stadt wie in einem Pop-up-Buch nachbauen!

4? pro Kind, Dauer 2 Stunden, Treffpunkt vor dem Rathaus.

Mise à jour le 2023-09-11 par ADT 37