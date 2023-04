déjeuner-théâtre Lieu-dit Le Bourg Villedômain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Villedômain

déjeuner-théâtre Lieu-dit Le Bourg, 23 avril 2023, Villedômain. Déjeuner théâtre.

Spectacle avec une pièce de théâtre de Pascal nowacki présentée par la troupe des Coups Lisses de Loché sur Indrois.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 18:00:00. 10 EUR.

Lieu-dit Le Bourg

Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Lunch theater.

Show with a play by Pascal nowacki presented by the troupe Coups Lisses de Loché sur Indrois Almuerzo teatral.

Espectáculo con una obra de Pascal Nowacki presentada por la compañía Coups Lisses de Loché sur Indrois Theater zum Mittagessen.

Schauspiel mit einem Theaterstück von Pascal nowacki, präsentiert von der Truppe Coups Lisses aus Loché sur Indrois Mise à jour le 2023-04-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Villedômain Autres Lieu Lieu-dit Le Bourg Adresse Lieu-dit Le Bourg Ville Villedômain Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Lieu-dit Le Bourg Villedômain

Lieu-dit Le Bourg Villedômain Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedomain/

déjeuner-théâtre Lieu-dit Le Bourg 2023-04-23 was last modified: by déjeuner-théâtre Lieu-dit Le Bourg Lieu-dit Le Bourg 23 avril 2023 Lieu-dit Le Bourg Villedômain

Villedômain Indre-et-Loire