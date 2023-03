Audition > La Clé de Sol Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’Évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Audition > La Clé de Sol Villedieu-les-Poêles, 14 avril 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny . Audition > La Clé de Sol Rue des costils Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles Rue des costils

2023-04-14 – 2023-04-14

Villedieu-les-Poêles Rue des costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Manche . Proposé par les élèves de l’école de musique et de danse « La Clé de Sol » de Villedieu-les-Poêles. Rendez-vous à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles à partir de 20h30. Entrée libre et gratuite. Proposé par les élèves de l’école de musique et de danse « La Clé de Sol » de Villedieu-les-Poêles. Rendez-vous à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles à partir de 20h30. Entrée libre et gratuite. emd.villedieu@outlook.fr Villedieu-les-Poêles Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles Rue des costils Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche Tarif Lieu Ville Villedieu-les-Poêles Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny /

Audition > La Clé de Sol Villedieu-les-Poêles 2023-04-14 was last modified: by Audition > La Clé de Sol Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 14 avril 2023 manche Rue des costils Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche