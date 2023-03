Atelier 9 de Cuirs > Journées Européennes des métiers d’Art Villedieu-les-Poêles, 27 mars 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny .

Atelier 9 de Cuirs > Journées Européennes des métiers d’Art

19 rue Carnot Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles 19 rue Carnot

2023-03-27 – 2023-04-02

Villedieu-les-Poêles 19 rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Manche

.

Du lundi 27 au jeudi 30 mars, dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’Art, je vous accueille au sein de mon atelier-boutique installé dans le quartier des métiers d’Art de Villedieu les Poêles.

Je me ferai une joie de partager avec vous ma passion du cuir tannage végétal, respectueux de l’environnement qui permet la sculpture.

De la coupe à la couture main, vous assisterez à toutes les étapes de création de sacs, ceintures, portefeuilles et porte monnaies, bracelets, couvre livres, etc. Mais en plus, vous vous émerveillerez de voir ces objets du quotidien devenir des œuvres d’art en revêtant des habits de couleur, par la magie du repoussage.

Pièce unique, petite série, création sur mesure, 9 de cuirs a de nombreux atouts en main pour satisfaire votre curiosité.

9decuirs@ecomail.fr +33 6 41 39 58 60 https://9decuirs.wixsite.com/maroquinerie

