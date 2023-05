Les Visites du Jeudi > Mauviel 1830 47 route de caen, 24 août 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

La Manufacture d’ustensiles culinaires depuis 7 générations vous ouvre ses portes. Découvrez le savoir-faire exceptionnel de cette maison normande équipant les particuliers et les plus grands chefs.

Horaires : 14h. Durée : 1h.

Tarif : 8 € par personne (remboursé dès 50 € d’achats en boutique).

Prévoir pantalon et chaussures fermées..

2023-08-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-24 15:00:00. .

47 route de caen Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



The Manufacture of culinary utensils for 7 generations opens its doors to you. Discover the exceptional know-how of this Norman house, which equips private individuals and the greatest chefs.

Schedule: 2pm. Duration: 1 hour.

Price: 8 ? per person (refunded for purchases of 50 ? in the store).

Please bring pants and closed shoes.

La fabricación de utensilios culinarios desde hace 7 generaciones le abre sus puertas. Descubra el excepcional saber hacer de esta empresa normanda que equipa a particulares y a los más grandes chefs.

Horario: 14:00 h. Duración: 1 hora.

Precio: 8€ por persona (reembolsados a partir de 50€ de compras en la tienda).

Se ruega traer pantalones y zapatos cerrados.

Die seit sieben Generationen bestehende Manufaktur für Kochutensilien öffnet ihre Türen für Sie. Entdecken Sie das außergewöhnliche Know-how dieses Hauses in der Normandie, das Privatpersonen und die größten Küchenchefs ausstattet.

Öffnungszeiten: 14 Uhr. Dauer: 1 Stunde.

Preis: 8 ? pro Person (wird ab einem Einkauf von 50 ? in der Boutique zurückerstattet).

Hose und geschlossene Schuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche