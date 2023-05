Les Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard 10 rue du pont chignon, 10 août 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Au cœur d’un atelier unique en France, découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe.

Durée : 1h.

Tarifs : 9,20 € / Adulte, 8,20 € / enfant de 6 à 11 ans, gratuit / moins de 6 ans. Capacité : 50 personnes.

Prévoir des chaussures fermées..

2023-08-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-10 17:30:00. .

10 rue du pont chignon Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



In the heart of a unique workshop in France, discover rare know-how where ancestral traditions are combined with advanced technologies.

Duration: 1 hour.

Prices : 9,20 ? / adult, 8,20 ? / child from 6 to 11 years old, free / under 6 years old. Capacity: 50 people.

Please bring closed shoes.

En el corazón de un taller único en Francia, descubra habilidades poco comunes donde las tradiciones ancestrales se combinan con la tecnología de vanguardia.

Duración: 1 hora.

Precios: 9,20 € / adulto, 8,20 € / niño de 6 a 11 años, gratis / menores de 6 años. Capacidad: 50 personas.

Se ruega traer calzado cerrado.

Entdecken Sie in einer in Frankreich einzigartigen Werkstatt seltene Fertigkeiten, bei denen althergebrachte Traditionen mit Spitzentechnologie kombiniert werden.

Dauer: 1 Stunde.

Preise: 9,20 ? / Erwachsener, 8,20 ? / Kind von 6 bis 11 Jahren, kostenlos / unter 6 Jahren. Kapazität: 50 Personen.

Geschlossene Schuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche